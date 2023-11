Effetto-Jalisse per Roberto Vannacci | girano brutte voci sul generale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) "Il mondo al contrario" delha fatto discutere parecchio nelle settimane scorse. Ora, invece, non se ne sente più parlare. A sottolinearlo è Tommaso Labate, che sul Corriere della Sera scrive: "Come se avesse ballato giusto un trimestre, vittima di una specie di, che vinsero un Sanremo e poi vennero inghiottiti dal buco nero dalla musica italiana". Se prima, insomma, erano addirittura state avanzate delle ipotesi su un suo eventuale futuro in politica, oggi invece questo non sembra più essere un argomento di discussione. Critico nei suoi confronti Mario Giordano, che ha rivelato di sentirsi deluso: "Avevamo letto le sue parole rivoluzionarie e ci siamo ritrovati i suoi toni quasi democristiani. Avevamo incontrato un duro combattente da trincea e ci siamo ...