Ed Sheeran | fuori il primo dei 14 video creati dai fan per Autumn Variations

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 21 novembre 2023) 14realizzati dai fan, questo il progetto inedito legato al discodi EdLa superstar globale Edpresenta con orgoglio 14musicali ufficialidai fan per accompagnare le 14 tracce del suo ultimo album. La serie è stata lanciata oggi con la premiere dei primi due: That’s On Me di Beatriz Santamaria Pinha del Brasile e American Town di Michael Lamhang degli Stati Uniti, entrambi ora in streaming sul canale YouTube ufficiale di Ed. All’inizio di questo autunno, Ed ha chiesto ai fan da ogni angolo del globo di crearemusicali per ogni canzone di. Sono arrivati oltre 4.000 ...