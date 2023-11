Ecofin | su cosa si fonda l’inedito ottimismo della Meloni

Leggi su formiche

(Di martedì 21 novembre 2023) A Palazzo Chigi circola un inconsuetocirca i rapporti tra l’Italia, i partner e le istituzioni europee. Propedeutici al cambio di umore sono stati due fatti recenti: il giudizio positivo espresso dall’agenzia di rating Moody’s e soprattutto lo spostamento dell’(l’assise dei ministri dell’Economia e delle Finanze degli Stati membri) dal 2 al 7 dicembre. Cinque giorni in più per trattare. Oggettotrattativa è, naturalmente, la riforma del Patto di stabilità e crescita. Se fino alla scorsa settimana tra i ranghi del governo dominava il pessimismo, ora a prevalere è la fiducia. Si ha fiducia nel fatto che la Germania e i Paesi cosiddetti frugali del Nord Europa accetteranno la richiesta italiana di escludere dal computo del deficit gli investimenti del Pnrr e quelli in materia di Difesa. E si ritiene che tale ...