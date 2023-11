Eco-vandali alla sbarra | 40 000 euro di danni per il raid al Senato | ma la difesa minimizza | bastava un po’ di pioggia…

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 novembre 2023) Gli eco-di Ultima Generazioneresa dei conti nelle aule di Giustizia. E se ieri i tre giovani accusati di manifestazione non-preavvisata, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale, per il blitz agli Uffizi del luglio 2022 – in cui si erano incollati al vetro di protezione della Primavera di Botticelli – sono stati graziati da un giudice del Tribunale di Firenze con una sentenza di non luogo a procedere, oggi i tre eco-teppistia Roma (due ragazzi e una ragazza) hanno preso atto che la loro contestazione scenografata con lo sfregio di vernice colorata versata sui muri di Palazzo Madama il 2 gennaio dello scorso anno ha provocato un danno da quasi 40 mila. Ultima Generazione, gli eco-delal ...