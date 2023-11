“Ecco quando l’ha uccisa” Giulia Cecchettin | l’ultima scoperta degli inquirenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) La morte diha lasciato tutta l’Italia nel dolore più profondo. Circa 24 ore dopo il ritrovamento del suo corpo è stato poi arrestato per l’omicidio Filippo Turetta, l’ex fidanzato che pare non si fosse mai rassegnato alla fine della relazione. Ora, grazie al sito Il Gazzettino, è stato possibile accertare meglio come l’avrebbe. C’è stata una prima ricostruzione fatta dagli investigatori per stabilire come si sarebbero svolti i fatti. E nelle scorse ore è successa anche una cosa spiacevole, in relazione alla vicenda della morte di. Non riguarda Filippo Turetta, ma la sorella Elena, che è stata attaccata dal consigliere del Veneto, Stefano Valdegamberi: “Mi sembra un messaggio ideologico, costruito ad hoc, pronto per la recita. E poi quella felpa con ...