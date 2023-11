Ecco perché leggere libri è uno dei segreti per vivere meglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Secondo alcuni saperè lo strumento più potente e proficuo per la promozione del benessere individuale e sociale. Eppure la lettura oggi è spesso disdegnata, considerata un lavoro noioso, una perdita di tempo. Pur vantando un tasso di alfabetismo vicino al 100 per cento, secondo i dati Istat in Italia il 60,7 per cento della popolazione con più di sei anni non ha letto un libro nel 2022 che non fosse scolastico o relativo al proprio lavoro. A dimostrazione che alla capacità dinon corrisponde necessariamente il desiderio di farlo. Quali sono le cause? Negli ultimi decenni l'appagamento che deriva dalla lettura è spesso sacrificato al vedere la televisione o al navigare su internet. Senza nulla togliere ai vantaggi e all'efficacia di questi strumenti di comunicazione, il rischio è quello di diventare “spettatori” passivi. La Tv per ...