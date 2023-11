Ecco la grande opportunità per l’Italia dalla Zes unica. L’analisi di Cianciotta

Leggi su formiche

(Di martedì 21 novembre 2023) Un tema classico quello della dicotomia tra la concentrazione e la delega, che la riforma del Titolo V nel 2001 proprio in materia di competenze su urbanistica e ambiente ha riempito di enormi contraddizioni, materializzate negli oltre 1600 conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale. ZESPER IL MEZZOGIORNO Il decreto Sud licenziato dal ministro Raffaele Fitto ha disegnato un’Zes per tutto il Mezzogiorno con la Cabina di regia Zes che avrà il compito di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal ministro per gli Affari europei. Sarà inoltre istituita la struttura di missione della Zes, alla quale è preposto un coordinatore, e che sarà articolata in due direzioni generali e in quattro uffici di livello dirigenziale. Gli incentivi fiscali, doganali e burocratici previsti in precedenza con l’istituzione ...