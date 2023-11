EA Sports FC 24 Obiettivo Perfezionista Rompicapo Giornaliero Pro Bug 1 500 PE

Leggi su fifaultimateteam

(Di martedì 21 novembre 2023) Electronic Arts, nella giornata di venerdi 17 novembre, ha rilasciato un gruppo di obiettivi FC Pro Live tra cui ancheFC Pro per la modalità Ultimate Team del simulatore calcististoc EAFC 24. A causa di un bug anche completando il gruppo degli obiettivi necessari per riscattare i 1500 punti esperienza il server non riesce a riconoscere l’come completato e di conseguenza non riesce a smistarli. Anche se al momento la software house canadese non ha rilasciato una comunicazione ufficiale probilmente i tecnici sono già a lavoro per risolvere il problema. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, continueremo a seguire la vicenda e non mancheremo di aggiornarvi in merito alla questione. Se siete degli appassionati della modalità Ultimate Team ...