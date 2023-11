«È un amore talmente bello | una gioia talmente forte che sicuramente un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina»

(Di martedì 21 novembre 2023) Dare uno unaad. Da quando Diletta Leotta è diventata mamma di una bambina avuta con Loris Karis, sta vivendo emozioni e sensazioni nuove. «Sono super felice – ha detto a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo – è un momento incredibile. Difficile trovare le parole per descriverlo». Diletta Leotta, l’ultimo bagno di stagione. E che complicità con Karius X ...

Cecchettin/Turetta, la criminologa Bardellino: 'Non si diventa lupi in una notte'

... perché hanno investitotanta della loro energia psichica e dei loro vissuti su quel ... Nessuno dei suo atteggiamenti nei confronti di Giulia avevano a che fare con l''. Arroganza e ...

Le forme dell'amore (Così fan tutte) Cultura Bologna

Leo Gassmann a Napoli: «Canto l'amore contro la guerra. Un sera, al mare, Pino Daniele mi spinse a inseguire i miei sogni» napoli.corriere.it

Il sentiero verso l'amore: riflessioni di vita e felicità

Matteo Zuppi esplora l'amore e la felicità in un mondo complesso, offrendo riflessioni preziose in "Dio non ci lascia soli ...

Diari d’amore, Natalia Ginzburg secondo Nanni Moretti

Non è un atto d’amore (il dubbio è che vi sia mai stato ... Il sipario si apre di nuovo sul fatiscente mondo borghese, una coppia che vive di apparenze, talmente consumata dal cinismo che fatica a ...