E’ morta Anna Kanakis | fu la Miss Italia più giovane della storia

Leggi su notizie

(Di martedì 21 novembre 2023) Venne eletta la più bella del paese nel 1977 e aveva appena 15 anni. L’attrice aveva 61 anni ed ebbe anche una carriera politica Una tragica notizia nel mondo del cinema emodana. È, mo, attrice e scrittrice. Aveva 61 anni. La notizia, confermata da fonti vicino alla famiglia, sta andando velocemente sui social dove si susseguono i messaggi di cordoglio. Di padre greco e madre siciliana, nel 1977 fu la più, eletta quando aveva appena 15 anni. Ha recitato in oltre 30 film, ine all’estero e ha avuto anche una breve esperienza in politica come dirigente nazionale ‘Cultura e Spettacolo‘ dell’Udr, il partito fondato da Francesco Cossiga. L’attrice e ...