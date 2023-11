E' allarme lingua blu | focolai in 59 allevamenti dell' Oristanese

Leggi su agi

(Di martedì 21 novembre 2023) AGI - Sono già 59 idiblu accertati nell', dove a San Vero Milis è stato individuato il sierotipo 8 del virus che causa la febbre catarrale degli ovini, già in circolazione neglidel Nord Sardegna, arrivato probabilmente dalla Francia. Secondo i datia Asl 5, sono 292 i capi morti e 876 gli ovini contagiati. "La situazione è sotto controllo e i numeri relativi alla diffusione del virus sono contenuti", assicura Enrico Vacca, direttore del Servizio di sanità animalea Asl 5, "tutti iconfermati riguardano il sierotipo 8, che è stato rilevato per la prima volta in Sardegna, ma anche in Italia, proprio in un allevamento di San Vero Milis". I comuni interessati dalla diffusione del virusa blue ...