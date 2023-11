“Due incidenti mortali in poche ore” Tragedia sulla strada maledetta | due morti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Un grave incidente a Rezzano lungo la45 bis è costata la vita ieri 20 novembre ad un 30enne bresciano. La vittima si chiamava Alessandro Carrera imprenditore residente in centro città, figlio di Gabriele, dirigente dell’Associazione Artigiani Brescia. La notizia ha sconvolto tutti. Racconta il Giornale di Brescia come: “Alessandro aveva una grandissima passione per le automobili storiche e non per nulla si era scelto il lavoro di venditore per una rinomata concessionaria di Brescia”. >“Guardate lì”. Belen Rodriguez, nel selfie davanti allo specchio c’è un dettaglio che fa impazzire i fan: cosa hanno notato “Solo da 15 giorni aveva deciso di tentare un’altrae dopo aver fatto cessare il suo contratto stava per avviare una collaborazione con un’altra grande realtà del Garda, raccontano commossi gli amici. E pare proprio che ...