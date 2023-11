Dubai Globe Soccer Awards 2023 | nel dominio City c’è spazio anche per il Calcio Napoli

Globe Soccer Awards, tutti i candidati: quanti italiani presenti

Le candidature per iSoccer Awards, premi assegnati per quanto fatto nella stagione 2022/2023. I dettagli Il prossimo 19 gennaio si terranno iSoccer Awards per assegnare il titolo di Best Men's ...

Dubai Globe Soccer Awards 2023: nel dominio City spiccano Inter e Napoli - Sportmediaset Sport Mediaset

Tornano Dubai Globe Soccer Awards, è sfida fra talenti Agenzia ANSA

De Laurentiis nominated for President of the Year at Globe Soccer Awards

Napoli’s Aurelio De Laurentiis has been named as one of the nominees for the President of the Year award at the Globe Soccer Awards 2023.

Globe Soccer Awards, tutti i candidati: presente anche Pioli

ll prossimo 19 gennaio si terranno i Dubai Globe Soccer Awards. Il calcio italiano è rappresentato da vari allenatori, c’è anche Pioli Le candidature per i Dubai Globe Soccer Awards, premi assegnati ...