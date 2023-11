Dramma in città | strangola e uccide la moglie | scatta l’arresto

Leggi su notizie

(Di martedì 21 novembre 2023) Un vero e proprioquello che si è verificato, nelle ultime ore, in: una donna è statata ed uccisa dal suo compagno che è stato successivamente arrestato Una notiziatica quella che arriva direttamente da Fano. Ci troviamo nel quartiere Poderino, precisamente in via Montefeltro, dove si è verificato l’ennesimo femminicidio. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere Adriatico‘, intorno alle ore 21 di ieri lunedì 20 novembre, una donna è stata uccisa nella sua abitazione. A toglierle la vita il suo compagno che, a quanto pare, l’hata fino a toglierle il respiro. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comLa vittima si chiamava Rita Talamelli ed era una donna molto conosciuta nella zona. Anni 66, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni pare che la stessa fosse malata ...