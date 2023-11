Dove si vede un leader tosto E in questo Meloni | Alba Parietti inchioda Elly Schlein

(Di martedì 21 novembre 2023)non sarà ad Atreju. Ladel Pd ha declinato l'invito di partecipare alla festa di Fratelli d'Italia. Si tratta di una delle poche personalità di sinistra a farlo. La stessa Giorgiaha ricordato che "un tempo Fausto Bertinotti non aveva timore a presentarsi e a dialogare". Enon è da meno. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, la conduttrice tv dà una sua versione dei fatti. Per lei"ha preferito evitarlo per ovvi motivi, non sarebbe stata accolta da applausi ma è lì che siil, devi avere il coraggio di affrontare anche i nemici". Insomma, "è nella tana del lupo che tu sveli l'incapacità del lupo di ascoltarti. Io ci sarei andata ad ...

Next Gen Finals 2023 : quando iniziano - i qualificati e dove vedere in tv. Presenti due italiani

Grande Fratello, Perla su Greta: 'Lei non si è fatta scrupoli quando era dalla parte opposta'

... che conosce come funzionano i reality , dovrebbe contestualizzare quello che: " Lei dovrebbe ... Anche se ha vissuto in quel contestoera anche giusto non farsi scrupoli ", ha detto Perla a ...

Dove vedere Brasile-Argentina in tv e streaming Goal.com

Mondiali 2026, dove vedere Brasile Argentina in tv e streaming Calcio e Finanza

Next Gen Finals 2023: quando iniziano, i qualificati e dove vedere in tv. Presenti due italiani

La sesta edizione delle Next Gen ATP Finals è ormai alle porte, ma questa volta non sarà Milano ad ospitare la rassegna riservata ai migliori tennisti Under 21 del mondo. Il torneo lascia infatti l'It ...

Romania – Svizzera: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Romania - Svizzera di Martedì 21 novembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 10° giornata di qualificazioni Europei ...