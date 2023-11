Dove hanno trovato il coltello Giulia | l' arma del delitto ribalta tutto | come è stata uccisa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Il caso dell'assassinio diCecchettin da parte del suo ex-fidanzato, Filippo Turetta, si contorna di particolari sempre più agghiaccianti. Da quel che emerge dalle indagini fin qui condotte dagli inquirenti, infatti, le prime coltellate ricevute dalla ragazza potrebbero esserle state inferte ad una cinquantina di metri appena dalla sua casa. Secondo l'AGI la gip di Venezia, Benedetta Vitolo, avrebbe scritto nell'ordinanza di custodia cautelare per Turetta che la ragazza sarebbezittita con lo scotch per non far sentire le sue grida d'aiuto. E non è finita qui, perché a Vigonovo, comune di residenza della famiglia Cecchettin, è stato riunnel parcheggio davanti alla loro casa. Uno di quei coltelli da cucina, con una lama spezzata di 21 centimetri, su cui ora verranno eseguiti degli esami da ...