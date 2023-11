Dopo Giulia | non esiste una legge che cancelli il male dal cuore dell' uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Filippo ha ucciso, non è chiaro perché ma tutti sanno già come risolvere il problema che avrebbe generato il delitto. La sorellaa vittima afferma che “lui” non è un mostro ma un «figlio sano del patriarcato». Da più parti si invocano lezioni di educazione sessuale a scuola; e il Ministero si attrezza. La politica si mobilita e all'orizzonte intravediamo leggi, leggine, leggione. Cercare di estirpare ildal'essere umano è una conseguenza quasi scontata per il nostro mondo che pretende di controllare il clima e prevedere i cataclismi naturali; un mondo in cui la pena per chi commette un crimine deve essere sempre riabilitativa, il delitto sempre prevenuto, magari cancellando povertà e disuguaglianze che ne sarebbero alla radice. La nostra società non accetta il rischio, e ...