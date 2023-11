Dopo Giulia Cecchettin | il femminicidio Rita Talamelli «Tra 72 ore toccherà ad un’altra donna»

(Di martedì 21 novembre 2023) Diventano 106 le vittime diin Italia nell’ultimo anno. Non ci è stato dato il tempo di far asciugare il sangue con cui avevamo scritto il numero 105, che è arrivato quello successivo.ildi, arriva quello di(66 anni): strangolata a mani nude dal marito Angelo Sfuggiti. Mentre...

Violenza su donne : in Senato docufilm 'bellezza dopo rinascita' - ragazzi fanno 'rumore' per Giulia

"Giulia Cecchettin non sia dimenticata", il minuto di silenzio al liceo Newton di Roma

La morte diha riportato sotto i riflettori la piaga dei femminicidi e della violenza di ... La bozza è stata scritta dal Dipartimento del Ministero dell'Istruzione e del Meritoaver ...

Bufera sul consigliere Valdegamberi dopo il post contro la sorella di Giulia. Zaia si dissocia Agenzia ANSA

Giulia Cecchettin, le ultime ore di agonia: “Viva dopo le violenze dei video”. Fatale una terza aggressione La Stampa

Giulia Cecchettin, “Abbracciatevi anche per me”: Elena ricorda la mamma e la sorella sui social

Elena Cecchettin ha condiviso su Instagram il ricordo della sorella Giulia, trovata morta sabato scorso, e della mamma Monica, venuta a mancare un ...

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere Forza Italia organizza il convegno "Mai Sole"

L'evento, che si terrà sabato 25 novembre alle 10.30 all'ex Casa del Boia, in via Bacchettoni 10, a Lucca, sarà un'opportunità cruciale per riflettere sulla violenza di genere e domestica insieme all' ...