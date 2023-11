Donne che vestono le donne | la moda etica di Sartoria Toscana | sognando Chanel

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 21 novembre 2023) L’Eredità dellequest’anno rende omaggio alle madri della patria. Ma, non lo fa in maniera retorica, mette piuttosto in relazione l’esempio delledi ieri con la progettualità delledi oggi, spronando l’universo femminile a costruire un mondo migliore con il coraggio, con la tenacia che lo caratterizza. L’imprenditoria femminile all’Eredità delleLa sesta edizione del festival l’Eredità delleNon a caso il festival diretto da Serena Dandini, che si terrà dal 24 al 26 novembre 2023 a Firenze e online, presenta in questa edizione molte delle sue sfaccettature, proponendo svariati stimoli che partono dall’universo femminile verso tutta la società. Dicendo la sua anche in senso ...