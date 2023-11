Donna uccisa in casa a Pistrino | comunità sotto choc | ' Un delitto orribile e inquietante'

(Di martedì 21 novembre 2023) L'omicidio di Marielle Soethe, trovata cadavere nella sua abitazione. Arrestato il vicino cinquantenne. Scosso il sindaco Enea Paladino: 'Per fortuna il colpevole è stato trovato, ma per noi è una ...

Pagato per Uccidere, la nuova serie Sky Crime che svela storie di delitti su commissione

Come il caso di Ilenia Fabbri , lada un sicario ingaggiato dall'ex marito. Il "delitto su commissione" è una pratica comune nel mondo malavitoso, ma cosa succede quando a usufruirne è ...

Donna uccisa dal marito a Fano: è stata strangolata dall'uomo che ha poi tentato il suicidio ilmessaggero.it

Giulia Cecchettin è l'ennesima donna uccisa e noi lo sapevamo tutte 19 Novembre 2023 Luce

Nuovo femminicidio: donna strangolata in casa, il marito tenta il suicidio ingerendo barbiturici

Per la donna non c'era più nulla da fare. Il 70enne è ricoverato in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine: per lui l'accusa è di omicidio volontario. Si tratta del femminicidio numero 106 ...

Giulia Cecchettin, la consapevolezza di Lucia Annibali: “Uccidere una donna è un’atrocità che si rinnova perché radicata nella società”

"Manca la consapevolezza che della violenza sulle donne ci si deve occupare sempre e con lungimiranza perché queste storie non finiscono mai, è sempre un’atrocità che si rinnova" ...