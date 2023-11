Distrugge rapide a colpi di martello | denunciato quarantenne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Lioni hannoun artigiano irpino per estorsione e vilipendio delle tombe. L’uomo avrebbe danneggiato a martellate una lapide posta nel cimitero di Lioni, da lui realizzata, per aver ricevuto dai commissionari una cifra inferiore a quella pattuita. Recatosi quindi dai parenti del defunto, li avrebbe minacciati che se non avessero saldato il debito avrebbe distrutto l’opera. Dalle indagini svolte dai Carabinieri è subito emerso che quel danno non era un semplice atto vandalico. L’attività svolta dai militari dell’Arma ha portato all’identificazione del presunto responsabile che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.