Difesa | Gagliano Smd | “Serve approccio multi-dominio | possibile solo con tecnologia”

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo visto in Ucraina e stiamo vedendo nel conflitto tra Hamas-Israele come ai tradizionali modi di interpretare il conflitto si siano aggiunti ilspazio e quello cibernetico.un: bisogna pianificare le operazioni e le azioni secondo unche non può essere settoriale”. Lo afferma Giovanni, comandante del VI Reparto, Stato Maggiore della, al talk sul tema ‘digitale’ organizzato dall’Adnkronos in collaborazione con Sap Italia al Palazzo dell’Informazione. “Questo èfarlo se si ha la padronanza dello spettro elettromagnetico ovvero della parte digitale, delle possibilità che laoggi permette”, ...