Di Deo | fiducia in Andreoletti e garanzia Vigorito | “Col Monterosi servirà pazienza”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAppesi al chiodo gli scarpini, Guido Di Deo non ha perso tempo, intraprendendo una nuova vita in panchina. L’ex giocatore del Benevento, in giallorosso nella stagione 2013/14, ha ricoperto nelle ultime due annate il ruolo di vice alTuscia, prossimo avversario della Strega. Il campionato di serie C, insomma, lo conosce bene e in attesa di una nuova avventura continua a seguirne le vicende. “A Monopoli c’è stato un brutto passo falso del Benevento, sentendo le dichiarazioni diè stata la classica giornata ‘no’. Nel percorso di una squadra imprevisti del genere possono capitare, può succedere una gara in cui va tutto male“, confida il classe 1981 originario di Battipaglia, “si è trattata di una battuta d’arresto, ma in questo campionato, specialmente quest’anno e nel girone C, c’è tanto equilibrio e ci ...