“Devo dire la verità” Colpo di scena al Grande Fratello | Ciro svela perché è uscito

Leggi su tuttivip

(Di martedì 21 novembre 2023) Non si può definirlo esattamente undi, in quanto la sua intenzione aleggiava all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà da qualche settimana. Ogni volta però qualcuno riusciva a spronarlo ed il rischio del ritiro diPetrone veniva posticipato. Non ieri, infatti si è ritirato dal2023. Si era fatto forza provando a resistere, pureva ricordato che essere pagati, profumatamente, per oziare in una casa con ogni comfort non equivale esattamente a essere in trincea, come ricordava a tutti Giampiero Mughini. Però ieri il suo2023 si è chiuso e soprattutto per un problema fisico.Petrone ...