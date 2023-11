Demolizione auto a Roma | come funziona?

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 21 novembre 2023) Qualora si abbia la necessità o il desiderio di acquistare una nuovavettura è necessario decidere quale sorte debba toccare alla vecchia. Le possibilità non sono poi moltissime: o la teniamo magari lasciandola in uso a un figlio che non la possiede, o la rivendiamo a chi sta cercando un’usata oppure la destiniamo alla(rottamazione). È di questo ultimo aspetto che tratteremo in questo articolo, dedicato in particolar modo a coloro che cercano un’aziendarizzata alla, ma le cui considerazioni sono valide in generale.: gli obblighi di legge Va innanzitutto ricordato che la rottamazione ...