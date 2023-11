Decreto Schillaci | dalla marijuana alla codeina | le droghe di Stato che potranno essere prodotte in Italia

Leggi su open.online

(Di martedì 21 novembre 2023) Come ogni anno, condel ministero della Salute, sono state determinate le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possonofabbricate e messe in vendita ine all’estero. Il provvedimento approvato il 13 novembre 2023 e che avrà effetto per il 2024 prevede che possano continuare ada aziende operanti sul territorio diverse. Ovviamente, l’uso previsto è quello medico, ma alcuni stupefacenti inclusi nelle tabelle sono spesso impiegate anche per altri fini. È il caso, ad esempio, della, diventata famosa sulla scena trap. La sostanza, ricavata dal papavero da oppio, viene utilizzata per i farmaci contro la tosse. Nelle canzoni rap e trap, quando si parla di “sciroppo”, si fa riferimento a una droga ottenuta ...