Debito e spesa | l’Europa promuove Meloni Ma con riserva

(Di martedì 21 novembre 2023) I mercati hanno detto sì, le agenzie di rating anche. E, adesso, anchea cui di fatto spetta sempre l’ultima parola, se non altro per la sua capacità di condizionare l’umore degli investitori. Bruxelles ha detto la sua sulla manovra italiana, dando una sostanziale promozione, anche se non sono mancate le annotazioni a piè di pagina. Per Palazzo Chigi è comunque un buon risultato, soprattutto in Ebbene, secondo la Commissione europea, la finanziaria scritta da Giancarlo Giorgetti e Giorgianon è pienamente in linea con le raccomandazioni Ue. Il che non equivale a una bocciatura, ma nemmeno a una promozione piena. Sotto la lente, infatti, c’è il deficit previsto per il 2024, la cui asticella è stata innalzata dall’esecutivo al 4,3%. Per Bruxelles tale cifra non sembra garantire una traiettoria di rientro del...