De Siervo | «Abbiamo un problema stadi Speriamo di superare l’esame Uefa nel 2027 | altrimenti perdiamo Euro2032»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 novembre 2023) L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De, ha rilasciato alcune dichiarazione durante il Social Football Summit a Roma. Deha parlato anche del temae della scelta di giocare la Supercoppa Italiana all’estero: «unfondamentale, gliche supereremodeglidellanella candidatura con la Turchia per Euro 2032 cadrà.un’emergenza assoluta,anche chiesto al governo di aiutare le società nella parte burocratica». Per l’amministratore delegato della Serie A, il calcio italiano è in crescita. Con gli ...