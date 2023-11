(Di martedì 21 novembre 2023) Ospiti d'eccezione alla presentazione del libro del procuratore Mario Giuffredi . In prima fila all'evfento c'è il presidente Aurelio De, che tra sogni e lavori, ha parlato anche della ...

De Laurentiis applaude Spalletti: 'L'Italia gioca benissimo'

Ospiti d'eccezione alla presentazione del libro del procuratore Mario Giuffredi . In prima fila all'evfento c'è il presidente Aurelio De, che tra sogni e lavori, ha parlato anche della partita decisiva per l'Italia per la qualificazione agli ...

De Laurentiis applaude Spalletti: "L'Italia gioca benissimo" Corriere dello Sport

Auriemma applaude De Laurentiis: «Mazzarri meglio di Tudor» Juventus News 24

Martino: “Incuriosito dal Mazzarri 2.0, non dormirà per trovare soluzioni al tour de force”

Allo stadio non tutti videro in diretta quel gol. A Bergamo erano passati appena sette minuti quando Fabio Quagliarella si inventò una cosa delle sue, con quel tiro da 35-40… Leggi ...

Tmw - Rinnovo Osimhen, contratto ponte fino al 2026 Possibile la clausola

Ci può essere un rinnovo ponte per Victor Osimhen, per seppellire l’ascia di guerra e ricominciare a guardare a un futuro insieme