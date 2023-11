Danilo Casucci nuovo presidente dell’International Union of Young Accountants

(Di martedì 21 novembre 2023)è ildi Internationalof(Iuya). Già segretario dell’associazione nel precedente mandato,è stato nominato dall’Assemblea degli associati alla guida del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023/2026. Oltre alla presidenza, sono state attribuite le altre cariche: la viceè Tania Manfredelli (e di Busto Arsizio), il segretario Gaetano Mongelli (e di Bari), il tesoriere Alessandro Crispiciani (e di Roma). Il consiglio sarà inoltre composto da Daniele Rubini (e di Parma), Martina Tomio (e di Trento e Rovereto), Pier Maria Prisco ...

