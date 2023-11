Dalila Di Lazzaro | il racconto shock degli abusi a 5 anni | “Erano due | mi svegliavano di notte”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 novembre 2023) L’attriceDiha raccontato a Verissimo, per la prima volta, delle indicibili violenze che ha subito da bambina e da adolescente. Questi racconti, in questi giorni in cui il tema della violenza di genere la fa – purtroppo – da padrone, risuonano più agghiaccianti che mai.Leggi anche: Elena Cecchettin, la rivelazione su Giulia: “Ecco perché lo aveva lasciato”Di, abusata da bambina: “in due, avevano 15 e 20” Le prime violenze le subì a soli 5Diha raccontato ad una sconvolta Silvia Toffanin di averle subite in un periodo in cui, a causa del lavoro dei suoi genitori, era stata affidata alle cure di una tata in campagna, dove c’anche i figli di 15 e ...