Dal 22 al 24 novembre torna il Forum of Mediterranean Women Journalists

(Di martedì 21 novembre 2023) Bari, 212023 –ildelle Giornaliste del Mediterraneo a ridosso della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. “WOmaNchine learning. Virtuali, aumentati, artificiali. Nuovi mondi a portata di prompt” è il leit motiv dell’ottava edizione che si terrà dal 22 al 24, sia in presenza sia in diretta on-line, presso i dipartimenti di Scienze politiche e For.Psi.com dell’Università di Bari. L’intelligenza artificiale generativa sta già rivoluzionando il sistema globale dell’informazione e della comunicazione. Ma quali sono le opportunità offerte dall’AI e quali sono i rischi per il lavoro giornalistico? L’eccessiva automatizzazione potrebbe aumentare le discriminazioni, riduca la privacy degli individui e porti addirittura alla violazione dei diritti umani? Intelligenza Artificiale ...