Dal 1 al 10 dicembre la VII edizione di Fotonica illumina Roma

(Di martedì 21 novembre 2023) Dal 1° al 10sicon la VIIdi, il festival che torna nella Capitale all’Acquariono, all’Accademia di Ungheria e al Cieloterra per offrire aini spettacolari videomapping, installazioni interattive dal forte impatto visivo e sensoriale, performance audio video e live a/v nonché workshop per adulti e bambini, residenze artistiche,

33ma edizione del Noir in Festival - a Milano dal 1 al 7 dicembre 2023

Torna Più Libri Più Liberi e sarà dedicato a Giulia Cecchettin

... che torna a Roma alla Nuvola dell'Eur6 al 10, a Giulia Cecchettin uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta: "Le fiere e i festival, i libri", ha detto, "stanno nel mondo, in mezzo alle ...

Dal 3 dicembre al Teatro Traetta la rassegna di danza ... Comune di Bitonto

UNEP MILANO, ORARI DAL 22 DICEMBRE 2023 AL 5 GENNAIO ... Ordine degli Avvocati di Milano

Elodie, Irama, Calcutta: i 10 concerti da non perdere a dicembre in Italia

Francesca Calearo, in arte Madame, risulta una delle artiste più ascoltate degli ultimi anni, con oltre 500 milioni di stream, 8 dischi d’oro e 30 di platino. 2 dicembre Teatro Ariston, Sanremo 6 ...

Terra Amara dicembre 2023, trame e anticipazioni

Cosa aspettarsi dalle prossime puntate di Terra Amara in onda a dicembre 2023 La soap turca che si intitola in Turchia Bir Zamanlar Çukurova debutta lunedì 4 luglio 2022. Va in onda fino al 16 ...