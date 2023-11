Dakar 2024 | presentata la nuova edizione tra le dune saudite per una edizione record

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Prende forma la. La corsa più dura del mondo tiene fede al suo nome e si prepara per una(la quarantaseiesima) davvero complicatissima. Si correrà ancora una volta in Arabia Saudita (dal 5 al 19 gennaio) con tutti i vincitori del 2023 che torneranno in scena. Da Nasser Al-Attiyah nelle auto, Kevin Benavides tra le moto, Alexandre Giroud nei quad e Janus Van Kasteren nei camion, tutti saranno di nuovo in lizza nella corsa saudita. C’è grande attesa soprattutto per la tappa 6A-6B che si svilupperà addirittura su due giorni (11-12 gennaio). 584 chilometri di prove speciali con la notte di mezzo, nella quale i protagonisti dovranno dormire in tenda e risolvere i problemi tecnici dei rispettivi mezzi. Non solo, come annunciano gli organizzatori, lenon mancheranno. Anzi, ci attende ...