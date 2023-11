Nessuna categoria otterrà benefici dalla Legge di Bilancio 2024: il parere di lettrici e lettori

... non ci sono favoriti Per l'Parlamentare di Bilancio non c'è dubbio sui favoriti della ... solo 11 miliardi di euro , quasi la metà della dotazione complessiva, saràil taglio del ...

«Da impiegata in ufficio a Onlyfans: guadagno più di 300 euro l'ora e vivo come una regina» leggo.it

TREVISO | CHIEDE SESSO IN CAMBIO DI UNA PROMOZIONE E MOLESTA L’IMPIEGATA: ARRESTATO ANTENNA TRE

Bonus cultura, identità rubate a centinaia di giovani. L'indagine dei carabinieri

ROMA (cronaca) - La scoperta della truffa ilmamilio.it - nota stampa Hanno carpito le identità dei ragazzi appena maggiorenni fingendosi impiegati di Uffici Anagrafe comunali, 'facilitato ...

Truffano sui bonus cultura fingendosi funzionari dell’Anagrafe

Hanno carpito le identità dei ragazzi appena maggiorenni fingendosi impiegati di Uffici Anagrafe comunali, “facilitatori” della procedura per il Bonus Cultura, e hanno utilizzato i dati accedendo ...