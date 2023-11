Da Enzo al 29 – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 novembre 2023) Daal 29 Via dei Vascellari, 29 – 00153Telefono: 06/5812260 Sito Internet: www.daal29.com Tipologia:na Prezzi: antipasti 4,50/7,50€, primi 12/18€, secondi 13/18€, dolci 7€ Chiusura: Domenica OFFERTA Mettete in conto una lunga fila se volete accaparrarvi uno dei pochi tavoli di questa verace trattoria, una delle pochissime realtà di valore in un quartiere pullulante di pessime trappole acchiappiaturisti. Ini e i turisti informati e buongustai, infatti, questo lo sanno benissimo e si dirigono pertanto verso quest’oasi di salvezza della genuina cucinanesca. Piatti semplici ma ben eseguiti e a base di ottime materie prime, con l’unica pecca, forse, di essere fin troppo fedeli alla tradizione, con qualche eccesso, talvolta, di sapidità e untuosità. Punti ...