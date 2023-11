Curling | l’Italia spazza via anche la Repubblica Ceca agli Europei 2023 Semifinali vicine!

Curling - Europei femminili Aberdeen 2023 : altra vittoria per l’Italia - 11-7 all’Estonia

Europei di Curling - l’Italia Maschile e Femminile in corsa : domani le altre gare

Italia - Norvegia oggi in tv: orario e diretta streaming girone Europei curling femminile 2023

... LA FORMULA, COME FUNZIONA EUROPEI:PUNTA AD ESSERE PROTAGONISTA STREAMING E TV - La partita- Norvegia degli Europei difemminile 2023 sarà visibile in esclusiva in diretta ...

Curling, Europei: l'Italia maschile travolge la Repubblica Ceca e ... FISG