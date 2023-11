Curling | l’Italia annichilisce la Repubblica Ceca e centra la quinta vittoria consecutiva agli Europei di Aberdeen

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023)in altrettanti incontri e conferma del primo posto solitario permaschile2023 di, in corso ad, in Scozia: gli azzurri, inizialmente schierati con Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), con Alberto Pimpini come alternate, annichiliscono in appena sei end ladi Lukas Klima, Marek Cernovsky, Martin Jurik e Lukas Klipa, con Radek Bohac in qualità di riserva, costretta a concedere lasul punteggio di 8-1.conquista il martello, grazie ad un ottimo Last Stone Draw da parte di Retornaz e Giovanella, e fa subito fruttare il vantaggio ...