CUCITRICI CUCITORI MACCHINISTE I

(Di martedì 21 novembre 2023) La risorsa si occuperà di utilizzare la macchina lineare e taglia e cuci per cucire materiale tessile, indumenti. E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione. Orario: 8.30 -16.30 con mezzora di pausa pranzo E’ presente la saletta mensa Sede di lavoro: Galliera Veneta (PD) Tipologia di contratto: inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato iniziale, scopo assunzione. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.