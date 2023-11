Crollo delle temperature e pioggia | le regioni a rischio maltempo

(Di martedì 21 novembre 2023)temporali su mezza Italia. Le previsioni meteo per le prossime ore sono all'insegna del, soprattutto sull'Italia centrale e solo in parte al Sud. Secondo gli esperti di 3bmeteo ci sarà anche una diminuzionee una ventilazione ciclonica sostenuta che potrà essere...

Diffusione ADS quotidiani cartacei - crollo del 13% delle “vendite edicola” a settembre ’23 (vs sett. 22) : Corriere a 131.473 copie (-13%) - Repubblica a 75.169 (-15%) - Sole 24 Ore 21.311 (-11%) - la Stampa 58.035 (-15%) - Avvenire 4.483 (-16%); soffre il polo di ‘CDX’ : Libero a 19.331 (-6%) - il Giornale a 27.706 (-8%) e la Verita a 23.150 (-14%)

Crollo delle multe per autovelox a Firenze. I più indisciplinati? Gli stranieri

Comunicare l'emergenza ambientale: una sfida ancora aperta

Di recente, il Programma ambientaleNazioni Unite (UNEP) ha definito l'emergenza ambientale oggi in atto una " triplice crisi planetaria ", costituita da cambiamento climatico,della biodiversità e inquinamento, tre ...

Crollo del 4/5 gennaio 2022. Presentazione delle attività venerdì 24 ... Comune di Napoli

Natale, dai panettoni agli addobbi i prezzi non scendono nonostante il crollo delle bollette Il Sole 24 ORE

Ponte Morandi, udienza per il crollo tra farsa e tragedia: “Controllavamo il ponte dalla collina, con i binocoli”

Per la Procura è qualcosa di assolutamente inadeguato. Pure ridicolo. Per Marco Vezil, imputato genovese nel processo sul crollo di ponte Morandi, tutt’altro. Comunque sia, così andavano le cose: i co ...

Comunicare l’emergenza ambientale: una sfida ancora aperta

Una delle più grandi sfide poste dalla crisi ambientale è quella della comunicazione: come spiegare le interazioni tra fattori fisici ed ecologici, quali sono le responsabilità e le implicazioni socia ...