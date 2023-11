Crolla pavimento in asilo | la foto della voragine

Leggi su europa.today

(Di martedì 21 novembre 2023) Tragedia sfiorata in undi Chiavari (Genova). Questa mattina, martedì 21 novembre, si è aperta unanelin un corridoioscuolaTorre di Chiavari in via Delpino. Fortunatamente i bambini erano tutti nelle aule al momento del crollo e nessuno si è fatto male...