Cristina Plevani | malore improvviso dopo cena per la ex vincitrice del Grande Fratello | Dolore al petto | mentre ero in ps arrivati tre codici rossi per infarto

Cristina Plevani in ospedale per un dolore al petto : “Controlliamoci”

Cristina Plevani in ospedale per un dolore al petto : “Controlliamoci”

Paura per Cristina Plevani - malore al petto dopo una cena con amici

Cristina Plevani ha un malore dopo una cena con gli amici : “Dolore in mezzo al petto - meglio andare lì con i miei piedi che in orizzontale”. Ecco come sta