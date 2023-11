Criptovalute sempre più esposte al rischio cyber | i miliardi sottratti in attacchi hacker

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 novembre 2023) L’elevata volatilità dellesi caratterizzadi più come un dato strutturale di questo tipo di asset, il cui valore di mercato, a settembre 2023, era inferiore di oltre il 50% a quello di fine 2021. Resta, inoltre, un’alta vulnerabilità aglicibernetici, con circa 3,8di dollariglobalmente innel 2022, in aumento dai 3,3dell’anno precedente., i dati dell’indagine Sono alcuni dei dati più significativi del rapporto annuale “Principali tendenze in tema di investimenti sostenibili e criptoattività” della Consob, giunto alla sua seconda edizione. La stessa indagine conferma anche la tendenza delle imprese dell’area euro a una maggiore capacità nel ...