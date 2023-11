Crepet | “La scuola non è affettiva | abbiamo tolto i voti | le pagelle Abbiamo tolto tutto! Docenti pagati pochissimo | che scuola è così?” VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 21 novembre 2023) Nell'ambito del programma televisivo Stasera Italia, lo psichiatra e sociologo Paoloha espresso un'interessante visione sulla, sottolineando la sua importanza non solo come istituto educativo, ma anche come luogo di crescita emotiva e. L'articolo: “Lanon è, le, che?”