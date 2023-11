Così muore una cura La triste fine del caso Holostem

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 novembre 2023) Un girotondo di parole. Visto da lontano, potrebbe anche assomigliare ad una commedia di costume, di quelle che mostrano come le umane vicende ed il bene comune finiscano stritolati da burocrazia e mediocrità politica; ma il problema è che al centro di quel girotondo vi è la vita di adulti e bambini malati, il lavoro di ricercatori italiani, ladi una terapia avanzatissima ideata e sviluppata interamente in Italia e di un’altra già approvata in grado di ridare la vista a chi è cieco, l’abbandono di una punta della nostra ricerca in nome della chiacchiera vacua. Non vi è altro modo con cui sia possibile definire l’inutile teatrino che il nostro paese, e specificamente la sua dirigenza politica e la sua amministrazione, hanno messo in piedi per il. Per chi non ricorda la storia, di cui cominciai a scrivere un anno ...