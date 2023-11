Cos’è il verme della sabbia e cosa c’entra col doping

Leggi su cultweb

(Di martedì 21 novembre 2023) Il, detto anche arenicola marina, è un invertebrato che si trova solitamente nelle spiagge ed è portatore di una speciale emoglobina, la sostanza che aiuta a trasportare l’ossigeno nel sangue, e proprio per questo ha attirato l’attenzione dei ciclisti che vorrebbero utilizzare questa proteina comeper migliorare illegalmente le loro prestazioni sportive e sostituirla all’ormone Epo finora utilizzato. Oltre che dei ricercatori, orientati a trovare cure per gravi malattie legate alla produzione del sangue. Tutto nasce in Francia dove un’azienda biofarmaceutica, la Hemarina, sta compiendo da 15 anni delle ricerche sull’emoglobina dell’arenicola marina. La caratteristica unica di questa emoglobina è che, senza effetti collaterali, trasporta l’ossigeno nel nostro organismo in maniera 40 volte ...