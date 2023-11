Cosa succederà davvero agli account Gmail dal 1° dicembre

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 21 novembre 2023) Era stato annunciato lo scorso 16 maggio, dunque quel che sta per accadere ad alcuni (non tutti) glia partire da venerdì 12023 non può lasciare di sorpresa: la cancellazione di quegli“inattivi” da parte di Google rientra all’interno di un piano per aumentare il livello di sicurezza dell’ecosistema internet. Eppure negli ultimi giorni questa notizia (vecchia) è stata oggetto di mistificazioni, fake news e inutili allarmismi. Proviamo a spiegarea partire dall’inizio del prossimo mese, spiegando anche le motivazioni che hanno portato a questa decisione da parte dell’azienda. LEGGI ANCHE > Perché Samsung,e Outlook sono stati rimossi dalla lista dei gatekeeper La spiegazione tecnica suaccadrà ...