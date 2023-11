Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 21 novembre 2023) Ti piacerebbe conoscere il mondo della GDO (Grande distribuzione organizzata) ed acquisire maggiori competenze di vendita? Questa è l’occasione giusta! Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti nel settore delle Risorse Umane ORGANIZZA presso uffici formativi con sede a TEVEROLA (CE) UNPER ADDETTI/ADDETTE VENDITA SUPERMERCATI – GDO L’obiettivo delè fornire ai partecipanti le competenze di base dell’addetto vendita per i vari reparti delle strutture GDO (ossia Supermercati e/o altre catene di intermediari di varia natura) e le capacità professionali per confrontarsi in modo efficace con la clientela. Verranno apprese conoscenze riguardanti le tecniche di vendita, tecniche di inventario, organizzazione dei reparti ed approvvigionamento, elementi di ...