Coppie che uccidono su Tv8 | trama | episodi e orari

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 21 novembre 2023)cheè una serie televisiva italiana di genere crime giunta alla seconda stagione (al via nel 2024) e trasmessa su TV8 dal 2023 (in streaming su Now TV). La serie esplora le storie vere diche hanno commesso crimini insieme. Ognio si concentra su una coppia diversa e sui suoi crimini, e presenta interviste a investigatori, psicologi e familiari.cheè una serie affascinante e stimolante che getta luce sul lato oscuro della natura umana. La serie è ben documentata e presentata, e glisono coinvolgenti e informativi.cheè un must per chiunque sia interessato al true crime.cheOgni ...