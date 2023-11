Coppa Davis, Volandri: 'Buone le prime sensazioni'

Con 17 partite alle spalle inda giocatore (10 - 7 il bilancio vittorie - sconfitte), Volandri sa che non accontenterà tutti. "Mi aspetto che qualcuno se sarà escluso ci rimanga male ...

Milos Raonic vintage, Canada avanti 1-0 SuperTennis

Coppa Davis, Volandri: "Buone le prime sensazioni"

'Le prime sensazioni sono buone, avremo bisogno di tutti'. Filippo Volandri sa di non avere un compito facile, le sue scelte faranno la ...

Finali di Coppa Davis, Sinner: “Concentrato sull’Olanda, l’Italia deve dare il 100%”

Malaga – Primo allenamento per Jannik Sinner a Malaga, sede della Final Eight di Coppa Davis 2023. L’azzurro sarà il punto di riferimento per l’Italia sia in singolare che in doppio nella sfida di ...